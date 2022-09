Sophie Codegoni e Basciano, la proposta sul red carpet a Venezia non era di matrimonio: la verità sull'anello

In tanti, sui social, hanno etichettato quanto successo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia come la 'proposta di matrimonio' di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. Tra polemiche e apprezzamenti, interviene un amico di lui e svela qual è la verità su quell'anello…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; Video Credits: Ufficio Stampa HF4; music: “Memories” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Proposta di Basciano a Sophie Codegoni: la frecciata 'velenosa' di Valeria Graci che ottiene molti like

Sophie Codegoni si sposa, la proposta di Alessandro Basciano è da favola: commozione sul red carpet

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA