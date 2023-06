Sophie Codegoni e le difficoltà post parto: «Che trauma». Ecco cosa succede

di Redazione web

Una mattinata «traumatica» quella per Sophie Codegoni che torna in palestra dopo il parto. L'ex tronista di Uomini e donne è diventata neo mamma lo scorso 12 maggio e con il suo fidanzato Alessandro Basciano ha ripreso oggi l'attività fisica intensiva. La voglia di mettersi in forma dopo la gravidanza è naturale, ma l'impegno dimostrato forse non è così spontaneo. Visibilmente affaticata ride col fidanzato e scrive: «Che trauma!».

Sophie Codegoni e il «trauma» post parto

«Sta ufficialmente succedendo. Sto andando in palestra e non sarà un'occasione. Ho preso il personal trainer per allenarmi tutte le mattine», spiega Sophie Codegoni ai suoi fan nelle stories di Instagram.

Ritornare a svolgere attività fisica in maniera intensiva, con il fidanzato appassionato in materia, è dura per la giovane influencer.

Sulle note di "Veo veo", il fidanzato Alessandro Basciano la prende in giro ridendo con lei per la fatica dimostrata sull'ellittica lo manda a quel paese. Poi le chiede: «Tornerai a trovarci?». Sophie Codegoni esausta risponde: «No!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 16:11

