Sophie Codegoni si gode il "panorama": «Forse la palestra non è poi così male»

Sophie Codegoni è diventata mamma della sua Celine Blue, appena il mese scorso e, sui propri canali social, in particolar modo Instagram, posta moltissime storie e foto insieme alla sua bambina. L'influencer, nonostante i nove mesi di gravidanza, è tornata in una forma smagliante nel giro di poche settimane e ha anche ripreso i suoi allenamenti in palestra. Nelle ultime storie che ha pubblicato si trova proprio davanti agli attrezzi da allenamento, anche se, non sta guardando solo quelli.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è molto attiva sul proprio profilo Instagram: ogni giorno posta moltissime storie per mostrare ai suoi follower come trascorre le giornate oppure per parlare dei suoi nuovi progetti di lavoro. L'influencer, però, si ritaglia anche del tempo per se stessa e, ad esempio, si dedica all'allenamento in palestra. Nelle ultime storie postate è insieme al compagno Alessandro Basciano, anche lui intento ad allenarsi facendo alcune serie di trazioni.

Sophie lo riprende con il suo smartphone e, mentre si riposa un po', si gode il panorama: «Forse la palestra non è poi così male», aggiungendo alcune emoticon con le lacrime dalle risate.

In questo periodo, Sophie Codegoni, come ha più volte ribadito chiacchierando con i suoi follower, sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: il suo brand di bikini sta riscuotendo molto successo e la sua vita da mamma della piccola Celine procede a gonfie vele.

