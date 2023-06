Sophie Codegoni, Ale Basciano distrugge i pantaloni: «Ma sono fatti di carta?». Poi la scena più tenera

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno regalato una gag ai fan. La "nuova moda 2023/2024 " lanciata dal giovane influencer spopolerà quest'estate. Lei non trattiene le risate e lo riprende su Instagram mentre lui, visibilmente innervosito, si chiede di che materiale siano fatti i pantaloni per finire nello stato in cui sono. Poi dopo le risate, il momento con la figlia che emoziona i fan. Ecco cosa ha combinato questa volta la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in casa "Basciagoni".

La gag in casa Codegoni-Basciano

Un pantalone completamente distrutto in mezzo alle gambe e una faccia completamente sbalordita: ecco ciò che Sophie Codegoni ha condiviso su Instagram con i suoi follower.

Lei non riesce a smettere di ridere e divertita del momento iconico che ha riguardato il suo fidanzato, chiede: «Ma dove ti compri i pantaloni?». Le risate e le lacrime agli occhi per la comicità del momento e per la scenetta ripresa in video raggiungono anche i follower che commentano l'accaduto con frasi del tipo «siete sempre i soliti!».

Dalle risate al momento dolce

La gag, poi, si conclude con un video dolcissimo tra i due ex gieffini e la loro piccola Célin Blue mentre giocano, prima della prossima poppata.

