Giulia Stabile, il compleanno dei 21 anni «circondata d'amore» ma senza Sangiovanni: l'indizio che conferma la crisi

Giulia Stabile ha festeggiato i suoi 21 anni e lo ha fatto circondata dagli amici e dai suoi cari, ma in molti hanno notato l'assenza del compagno Sangiovanni. Da qualche giorno si parla di una crisi nella coppia, la stessa Giulia nei suoi social ha ammesso che sta attraversando un periodo molto difficile, ma di fatto i due non hanno confermato ufficialmente la rottura. L'assenza del cantante ai festeggiamenti per il compleanno sembra però confermare, per lo meno, la crisi.

Festeggiamenti da sola

La coppia non si mostra insieme sui social da molto, da tempo la ballerina è stata vista solo con colleghi o ex concorrenti di Amici, ma nulla su Sangiovanni. A far aumentare di più i sospetti è però il fatto che il cantante non fosse presente nemmeno alla festa organizzata dall’ex scuola di danza di Giulia Stabile. La direttrice dell’accademia, insieme a tutti i ragazzi, ha organizzato una piccola festa a sorpresa per la ballerina. Poi la sera è andata a mangiare fuori con Isobel, Cricca e altre persone di Mediaset.

La conferma?

Insomma di Sangiovanni nemmeno una traccia, quindi sicuramente ha trascorso il compleanno senza di lui e molti si chiedono se da single o se magari lui era impegnato con il lavoro.

