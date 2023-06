Amici, spunta il messaggio di Mattia a Lorella Cuccarini: «Sono un latinista, spero di entrare»

di Redazione Web

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, è rimasto molto legato professionalmente a Lorella Cuccarini. Il giovane ha vinto la scorsa edizione, portanto a casa il trofeo del talent ma anche un montepremi in denaro. In una intervista di qualche settimana fa aveva rivelato che cosa avrebbe fatto dei 150mila euro vinti spiegando che una parte l'avrebbe data ai suoi genitori che hanno sempre fatto molti sacrifici per lui.

Sophie Codegoni, la vacanza in barca con la piccola Celine Blue (un mese di vita) scatena la polemica: «Egoisti e incoscienti»

Natalia Paragoni a un mese dal parto confessa: «Ho continue crisi emotive, ho dovuto chiedere aiuto»

Il sogno di Mattia

Mattia aveva spiegato che per lui "ripagare" i suoi genitori era una gioia enorme e che una parte del denaro sarebbe spettata a loro, l'altra, invece, l'avrebbe tenuta da parte per investire nel suo sogno: «Vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema.

Chiara Nasti, tre abiti da sposa per il matrimonio con Mattia Zaccagni: Grace Kelly alla romana, pizzo e trasparenze https://t.co/Y2LIJVUXh8 — Leggo (@leggoit) June 21, 2023

Il messaggio alla Cuccarini

A tal riguardo la showgirl ha voluto ricordare il primo messaggio che le scrisse Mattia, quando ancora non era concorrente di Amici. Il ragazzo aveva appena 17 anni e le disse in un direct su Instagram: «Ciao Lorella, sono Mattia, figlio di una tua fan da sempre. Ti seguo ad Amici. Ho appena compiuto 17 anni e come tantissimi giovani spero di entrare anche io nella scuola un giorno e conoscerti. Sono un latinista da piccolissimo e mi mantengo gli studi di danza con Zumba dove lavoro, anzi lavoravo, fino a marzo prima del Covid. Oggi solo lezioni online. Sei bellissima e bravissima, buon lavoro. Mattia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA