Arisa pronta a lasciare Amici? «La cantante in ballo tra The Voice Kids e Pechino Express»

Arisa potrebbe essere a un passo dal lasciare Amici. La stessa cantante ha spiegato di avere intenzione di tornare a concentrarsi di più sulla musica, di amare il talent, ma quest'ultimo le lascerebbe poco tempo per concentrarsi sul suo lavoro principale. La cantante ha spiegato di essere in trattativa con gli autori, ma in questa condizione di stallo spuntano rumors che vogliono Rosalba migrare su altri fronti (altrettanto televisivi).

Le ipotesi

Stando a quanto rivela Davide Maggio sembrerebbe che Arisa sia corteggiata anche da altre due trasmissioni, in onda su reti avversarie. Parliamo di The Voice Kids, che tornerà in Rai con la sua seconda edizione in autunno, e di Pechino Express, in onda su Sky. Non è quindi improbabile che l'artista decida di lasciare Amici per dedicarsi ad altri programmi che le richiedano meno impegno e che la lascino libera di fare la sua musica.

La decisione

Si tratta tuttavia solo di rumors.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 13:22

