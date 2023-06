Amici 23, Patty Pravo insegnante di canto al posto di Arisa? Ecco le anticipazioni

di Redazione Web

Patty Pravo potrebbe essere una delle insegnanti della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sebbene il talent sia finito solo da poche settimane, gli autori sarebbero già a lavoro sulla prossima edizione nella quale potrebbe non essereci più Arisa. L'insegnante di canto potrebbe essere sostituita proprio da Patty Pravo, grandissima artista del panorama musicale italiano.

I rumors

Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia nella rubrica ‘Pillole di Gossip’, sembrerebbe che Patty Pravo sia pronta a far parte della grande famiglia di Amici 23. Per ora la cantante non si è espressa a riguardo, ma se così fosse sarebbe un vero e proprio colpaccio per la squadra di Maria De Filippi. Patty Pravo innalzerebbe notevolmente il livello della scuola con la sua carriera alle spalle, i tanti anni di esperienza e l'innegabile talento, avrebbe molto da insegnare ai giovani del talent.

Le ipotesi

Si tratta comunque per ora solo di rumors, da parte della De Filippi e della redazione non ci sono notizie ufficiali a riguardo e la stessa Pravo non ne ha ancora fatto parola.

