Arisa abbandona Amici? La cantante ha ammesso: «Resto, ma solo a una condizione»

Arisa lascia Amici? La cantante ha spiegato di avere in progetto di volersi dedicare molto alla musica il prossimo anno, ma non ha mai negato di essersi trovata molto bene all'interno del programma di Maria De Filippi. Si è parlato quasi con certezza del suo abbandono, ma interrogata a riguardo, la cantante ha dato la sua versione dei fatti, facendo capire che nulla è stato deciso.

La confessione

Arisa, intervistata dal settimanale Diva&Donna, ha rivelato che tornerà ad Amici 23 come prof solo a una condizione: «Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì».

I progetti

La cantante non sembra intenzionata ad andarsene, ma vorrebbe portare avanti altri progetti.

