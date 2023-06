Natalia Paragoni a pochi mesi dal parto confessa: «Ho molta paura». Ecco il motivo

di Redazione Web

Natalia Paragoni è ormai al settimo mese di gravidanza e mentre la sua pancia cresce inizia ad avvicinarsi il momento del parto, che dovrebbe essere subito dopo l'estate. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, innamoratissima del suo Andrea Zelletta, conosciuto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi, ha confessato di essere molto spaventata.

La paura del parto

Natalia, dopo aver lasciato una box aperta per le domande ai follower, ha confessato a una di loro di avere molta paura del parto: «Sono una che vuole tenere tutto sotto controllo e non chiede mai aiuto», ha scritto ammettendo che per lei quel momento potrebbe essere molto difficile.

Poi aggiunge: «Quindi sarà una bella sfida per me stessa». Intanto la giovane Paragoni si gode il suo pancione, non rinunciando comunque al suo lavoro, mantenendosi anzi molto attiva sotto quel profilo.

Le polemiche

In passato, Natalia, aveva ammesso di non aver cercato assiduamente questa gravidanza, di essere rimasta molto stupita quando ha scoperto di aspettare la sua bambina e aveva persino detto di non sentirsi pronta per la gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 12:20

