Natalia Paragoni, l'orrore degli haters: «In gravidanza sei diventata brutta»

Natalia Paragoni offesa sul web per il suo aspetto fisico. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, impegnata con Andrea Zelletta, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, è al sesto mese di gravidanza e proprio ieri aveva fatto sapere ai suoi followers di aver avuto qualche problemino che l'aveva poi costretta ad andare in ospedale.

La paura per la bambina

Natalia ha raccontato quello che è successo, dopo essersi spaventata per dei dolori alla pancia, ha preferito fare un controllo, dal quale però non è emerso nulla di grave e a seguito del quale le è stato suggerito di riposare molto in modo da evitare che possa avere delle contrazioni. La Paragoni ha ammesso di essersi spaventata, ma ha aggiunto che ora si sente meglio ed è più tranquilla.

Gli haters

Tra i messaggi tanti l'hanno rincuorata per quello che le sta accadendo, ma c'è chi nel farlo ha usato decisamente poco tatto. «Sei diventata proprio brutta in gravidanza», scrive una followers, che poi aggiunge: «Per fortuna tu e la tua bambina state bene, cerca di riposare. In bocca al lupo». Un commento che non è passato inosservato a Natalia, che tra l'altro sta attraversando anche un momento molto delicato. A tal riguardo ha replicato senza troppe polemiche: «Prima ti uccide, poi ti lecca il c***. Certa gente non la capirò mai».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 11:47

