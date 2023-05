Uomini e Donne, Natalia Paragoni confessa: «La mia più grande paura durante la gravidanza»

di Redazione web

Natalia Paragoni ha aperto il suo cuore ai suoi follower su Instagram con un video dove racconta quali sono le sue paure più grandi, adesso che è in dolce attesa. L'influencer, infatti, aspetta la sua prima bambina dal suo compagno, il dj Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti dentro agli studi del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e dal 2019 non si sono più lasciati. Convivono da anni a Milano e da qualche mese la coppia è in attesa della prima bambina, che i due chiamano dolcemente "carciofina". Nell'ultimo video pubblicato su Instagram, Natalia si è confidata con i suoi follower sulla paura più grande che la sta accompagnando durante la gravidanza. Andiamo a vedere cosa ha raccontato ai suoi follower.

Natalia e le sue paure

Natalia Paragoni si è confidata con i suoi follower e ha rivelato quale è la sua paura più grande adesso che sta per diventare mamma: «Quando ho scoperto di essere incinta sono esplosa di felicità. Poi sono arrivate le paure, da quella che potesse succeedere qualcosa di brutto durante la gravidanza, alla paura di non essere all'altezza.

«La tua carciofina sarà fortunata ad avere una mamma come te», è il pensiero comune della sua community così vicina a lei durante il periodo della gravidanza.

