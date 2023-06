Natalia Paragoni a un mese dal parto confessa: «Ho continue crisi emotive, ho dovuto chiedere aiuto»

di Redazione Web

Natalia Paragoni, ormai all'ottavo mese di gravidanza, sta facendo il conto alla rovescia per il giorno del parto della sua "Carciofina", come la appella ormai da mesi sul suo profilo Instagram. Aprendosi alle sue follower ha spiegato di volersi godere qualche giorno di vacanza al mare prima che la data del parto sia troppo vicina e per lei consigliabile restare più o meno in prossimità dell'ospedale dove ha scelto di partorire.

Bianca Atzei e le foto del battesimo di Noa il commento di Stefano Corti smonta la tenerezza: «Che gentiluomo»

Beatrice Valli allatta Matilde Luce, ma la tenera foto scatena i fan: «Si nota solo il tuo seno»

La crisi emotiva

Natalia ha ammesso di sentirsi molto stanca e appesantita in questo momento, ma allo stesso tempo è orgogliosa e felice. Poi nel corso delle domande affronta un tema molto caldo, relativo allo stato emotivo delle donne verso la fine della gravidanza. Una delle follower gli chiede: «Hai avuto crolli emotivi durante la gravidanza» e Natalia risponde: «Tante volte, e ancora ora (pochi giorni fa) ne ho avute altre.

#TomCruise a #Roma, #FlaviaVento lo raggiunge e posta il video dell'"incontro" con la vera star di Hollywood: «I love you» https://t.co/l6xON00Zdn — Leggo (@leggoit) June 20, 2023

La riflessione

La Paragoni aveva spiegato in passato di essere sempre stata molto orgogliosa e di avere sempre avuto difficoltà a chiedere aiuto. La gravidanza le ha fatto capire che chiedere una mano è importante. A tal riguardo infatti, nel corso della storia ha chiarito: «Pensavo di essere forte e di non dover chiedere mai aiuto, ma invece...»

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA