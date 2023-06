Natalia Paragoni, che gaffe su Instagram: «La mia bimba è lunga 1,5 chilometri». E i social si scatenano

di Redazione Web

Natalia Paragoni, alla 33esima settimana di gravidanza, cioè al settimo mese, ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi giorni di agosto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha sempre tenuto a coinvolgere i suoi fan nelle tappe della gravidanza, mostrandone anche gli aspetti meno "instagrammabili" e venendo per questo anche duramente criticata.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, il triste post di lei sulla separazione

Manuel Galiano attacca di nuovo Giulia Cavaglià: «Lei voleva passare una notte con me»

Le critiche

Tutti hanno notato la peluria cresciuta sulla sua pancia, un fenomeno non così raro in gravidanza dovuto proprio agli ormoni. Natalia ha preferito non nasconderla, ma è stata presa di mira dagli haters e tra i tanti c'è anche chi le ha chiesto il motivo per il quale non si fa la ceretta sulla pancia. La Paragoni ha risposto di non averne alcuna intenzione e di voler accettare tutti i cambiamenti che il suo corpo avrà in questi mesi, senza farsene un problema.

La gaffe

Oltre al suo pancione, Natalia è stata presa di mira anche per un errore, una gaffe per la quale è stata molto presa in giro sul web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA