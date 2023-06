Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, il triste post di lei sulla separazione

di Redazione Web

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. I due volti del Trono Over di Uomini e Donne si erano sposati circa un anno fa dopo essersi conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi. La loro era una delle poche coppie che sembravano essere più che riuscite dopo il programma, ma purtroppo le cose sono andate diversamente da come sperato, sia da loro che dal pubblico che li aveva molto amati.

L'annuncio su Instagram

Da tempo i fan sospettavano che qualcosa non andava, vista la prolungata assenza di tutti e due dai social, solitamente molto attivi. A rompere il silenzio è stata proprio Isabella con un post su Instagram: «Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero». Poche parole, ma che non nascondono il suo dispiacere per l'accaduto.

Il silenzio

L'ex dama non ha aggiunto altro, non ha voluto dare una spiegazione su quali siano stati i motivi che hanno portato la coppia a prendere una simile scelta.

