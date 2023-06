Manuel Galiano attacca di nuovo Giulia Cavaglià: «Federico non l'ha tradita. Lei voleva passare una notte con me»

di Redazione Web

Dopo l'annuncio di Giulia Cavaglià, che ha spiegato di aver lasciato il compagno, Federico Chimirri, dopo aver scoperto un suo tradimento, l'ex protagonista di Uomini e Donne è stata presa di mira. Accusata di aver fatto tutto per avere maggiore visibilità, è stata travolta da molte polemiche, fino a quando il suo ex non l'ha accusata a sua volta di tradimento. Manuel Galiano, sua scelta nel programma di Maria De Filippi, ha spiegato che avrebbe tradito per prima Giulia Federico.

Luis Sal-Fedez, la frecciatina dopo le accuse del rapper: «La calunnia è un venticello»

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social, lei chiude il profilo Instagram. Crisi a pochi giorni dalle nozze?

Il tradimento di Giulia

Giulia e Manuel uscirono insieme dal programma ma si lasciarono dopo pochi giorni, sempre per via di un presunto tradimento da parte dell’ex corteggiatore, che tuttavia lui ha sempre smentito. Manuel così, dopo aver appreso della rottura tra Giulia e Federico, ha attaccato duramente la sua ex, prima sui social e poi durante un'intervista rilasciata a FanPage in cui ha spiegato che la ex, durante una vacanza a Mykonos, gli avrebbe chiesto di bere una bottiglia di gin in stanza insieme, ma lui si era rifiutato. «Ho i messaggi di Giulia ai tempi di Mykonos. Lei dopo una cena mi scrisse che era nella hall del mio albergo, che voleva salire in camera con una bottiglia di gin. Mi disse: “Questa bottiglia non la bevo sola, mi fai salire?”. Io le risposi che non mi sembrava il caso. Ma lei non parlerà mai di questa vicenda».

L'amicizia tra Manuel e Federico

Manuel racconta poi di aver stretto amicizia con Federico che gli avrebbe poi smentito il tradimento: «L’ho conosciuto l’anno scorso, è nata un’amicizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA