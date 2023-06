Giulia Stabile si sfoga sui social: «È un periodo buio, sono stanca di lottare e versare lacrime». Fan preoccupati

di Redazione Web

«Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare e di versare lacrime?». Sono queste le prime parole di uno sfogo che Giulia Stabile, la professionista di Amici, ha voluto pubblicare nelle sue Instagram stories. La ballerina, in questi giorni, è alle prese con diversi spettacoli insieme ad altri allievi del programma e il 12 luglio danzerà a Desenzano insieme a Samuele Segreto e Alessio Cavaliere, i due ex allievi dell'ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la ballerina nel dettaglio.

Giulia Stabile, l'addio a Sangiovanni è ufficiale? Lei resta sul vago: «Per me resterà sempre il primo amore»

«Giulia Stabile ha la malattia di Huntington», la ballerina di Amici si sfoga sui social: mi mancate di rispetto

«Non vi capita mai di avere dei periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più vincere» - ha sottolineato Giulia Stabile -.

Ed è proprio nei giorni scorsi, in un'intervista a Grazia, che Giulia Stabile ha raccontato per la prima volta di Sangiovanni dopo le indiscrezioni sulla rottura e ha confessato di voler andare anche a studiare negli Stati Uniti.

La ballerina ha parlato a tutte le persone che la seguono: «Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore», lasciando intendere che tra lei e il cantante ci sia stato un addio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA