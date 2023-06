Amici, Giulia Stabile e la crisi con Sangiovanni: il video con un altro cantante fa insospettire i fan

di Redazione web

Giulia Stabile e Sangiovanni potrebbero essere ad un punto di non ritorno nella loro storia amorosa. I sospetti sono nati tra i fan che hanno notato negli ultimi mesi un allontanamento tra i due e la mancanza di condivisione di momenti insieme sui social. Il video che nelle ultime ore ha pubblicato la ballerina professionista di Amici, inoltre, ha destato ulteriori sospetti.

In compagnia dei concorrenti dell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi, Giulia Stabile ha condiviso un video in cui mostra alcune fan compiere un gesto carino nei suoi confronti. Ingiro per le strade di Roma, infatti, la ballerina e i concorrenti dell'ultima edizione di Amici hanno ricevuto delle rose da alcune ragazze.

A destare preoccupazione, però, è il video in cui si vede il cantante Ndg abbracciare Giulia Stabile e scherzare con la ballerina, durante la stessa serata. La crisi era già stata smentita lo scorso mese, ma questa volta i fan pensano ad un nuovo amore per la ballerina di Amici.

Giulia Stabile e Ndg: nuovo amore?

A preoccupare i fan della ballerina professionista di Amici sono le stories che ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram in compagnia dei concorrenti dell'ultima edizione del programma.

I due si mostrano abbracciati che scherzano e giocano affettuosamente mentre lei mangia un trancio di pizza. Una scena che ha preoccupato i fan della coppia composta da Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni.

La crisi tra i due è stata spesso ripresa dai fan in modo insistente al punto tale che, negli scorsi mesi, la ballerina ha dovuto smentire i rumor con un video su TikTok in cui chiedeva ai fan di rispettare la propria privacy.

Il loro amore, però, nato sotto i riflettori della casa di Amici, non poteva passare inosservato una volta finito il programma. Per questo motivo, l'assenza di immagini insieme ha preoccupato i follower che si stanno domandando se questa presunta crisi non sia ormai reale. Ndg, a questo punto, è solo un amico o la causa della separazione tra i due?

