Giulia Pauselli, infortunio al ginocchio durante l'esibizione hot con Giuseppe Giofrè. Salta Amici: «Riposo forzato»

Giulia Pauselli è una delle ballerine professioniste della scuola di Amici e durante la scorsa puntata del serale si è esibita in un tango molto sexy con il collega (e quest'anno giudice del talent), Giuseppe Giofrè. Giulia fa parte della squadra di Maria De Filippi da molti anni ed è la compagna di un altro ballerino che per anni è stato professionista nella scuola più famosa d'Italia: Marcello Sacchetta. I due lo scorso agosto, sono diventati genitori del loro primo bambino: Romeo.

Il post Instagram di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli ha comunicato sul proprio profilo Instagram il fatto che dovrà assentarsi per un po' dal programma perché si è infortunata al ginocchio. La ballerina, proprio oggi, sabato 29 aprile, giornata mondiale della danza, ha scritto: «Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: 'The show must go on' qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile».

La scuola di Amici

Intanto, all'interno della scuola di Amici continua la gara e sono sempre meno gli allievi che si esibiscono in ogni puntata del serale. Per la squadra Zerbi-Celentano sono rimasti Aaron e Isobel, nel team Cuccarini-Emanuel Lo ecco che gareggiano Maddalena, Cricca e Angelina e, infine, per i coch Arisa e Todaro schierano sul palco Mattia e Wax.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 15:27

