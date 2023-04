Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Il video sospetto con un ballerino di Amici (per cui lei aveva una cotta) non sfugge ai fan

di Redazione web

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? La coppia di ex allievi di Amici non sembra più così affiatata, almeno a giudicare da ciò che si vede sui social. La ballerina solo poche settimane fa aveva provato a smentire le voci che la volevano in crisi col fidanzato, ma un video apparso ieri sui social ha alimentato i dubbi.

Giulia Stabile, il video sospetto

Giulia Stabile ha condiviso alcuni video sui social nei quali si è mostrata in sintonia con Sebastian Melo Taveira, ex ballerino di Amici per il quale la stessa Giulia aveva ammesso di avere una cotta, prima di fidanzarsi con Sangiovanni. I due hanno passato un pomeriggio insieme. Tra i video ne spunta anche uno in cui Sebastian la prende in braccio. Un dettaglio che ha acceso la lampadina tra i più attenti. Con loro c'era anche l’ex velina Talisa.

La crisi con Sangiovanni

Lo scorso 7 aprile Giulia aveva già risposto alle voci di una presunta crisi, pubblicando un video su TikTok. «Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni», ha scritto la 20enne tra i commenti di un video su TikTok, continuando: «Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male». Questa volta, sarà più difficile placare le voci.

