Giulia Stabile, l'addio a Sangiovanni è ufficiale? Lei resta sul vago: «Per me resterà sempre il primo amore»

Giulia Stabile è stata una delle ballerine e concorrenti più amate delle ultime edizioni di Amici. Ora, la vincitrice del talent show più famoso d'Italia fa parte del corpo di ballo dei professionisti della scuola ed è una delle ballerine più in vista anche a livello internazionale, dato che, su Instagram è seguita anche dalla popstar spagnola, Rosalia. Giulia, ultimamente, però, è stata al centro del gossip per le voci, sempre più insistenti, della rottura tra lei e Sangiovanni.

Le dichiarazioni di Giulia Stabile

Negli ultimi tempi, Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni non si sono più fatti vedere insieme nè sui social, nè nella vita reale. La ballerina e l'artista starebbero, infatti, conducendo vite separate ormai da qualche tempo, anche se, nessuno dei due ha mai confermato voci di crisi o di rottura. La prima dichiarazione che, però, non fa sperare bene ai fan della coppia, è arrivata proprio dalla ballerina che, intervistata dal magazine Grazia, ha rivelato: «Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore».

La storia d'amore di Giulia e Sangiovanni

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è nata all'interno della scuola di Amici, quando i due avevano preso parte al talent show: era il 2020 quando la ballerina e il cantante si scambiavano teneri baci ed effusioni tra una prova e l'altra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 18:27

