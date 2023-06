«Giulia Stabile ha la malattia di Huntington», la ballerina di Amici si sfoga sui social: mi mancate di rispetto

di Redazione web

Giulia Stabile è diventata famosa per il pubblico televisivo dopo la sua partecipazione e vittoria al talent show di Maria de Filippi, Amici. I fan della ballerina l'hanno sempre sostenuta e quando la giovane si è fidanzata con San Giovanni, concorrente anche lui della stessa edizione di Amici, i fan non potevano essere più felici per la loro beniamina.

Dopo l'uscita dal programma, i due hanno deciso di tenere privata la loro relazione, pubblicando raramente scatti insieme e non dando adito a rumors che circolano sui social sul loro conto. Questa volta, però, Giulia Stabile è dovuta intervenire per porre fine ad una insinuazione che stava diventando sempre più pesante. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Giulia Stabile: «Mi state mancando di rispetto»

Giulia Stabile ha pubblicato una storia su Instagram in cui si sfoga con i fan a causa dell'ennesima fake news che circola su di lei. Questa volta, però, si tratta di una notizia che riguarda la sua salute e lei non è potuta non intervenire per chiarire la situazione. Negli ultimi giorni l'hanno accusata di avere una malattia neurodegenerativa, la malattia di Huntington. Lei ha risposto con una storia su Instagram: «Accetto tutto quello che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia (malattia di Huntington).

La malattia di Huntington

La malattia di Huntington è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata da disturbi psichiatrici, del comportamento e demenza. La malattia si manifesta attraverso un progressivo declino delle capacità cognitive, di pensiero, giudizio e memoria, e attraverso disordini del movimento.

Giulia Stabile ha cercato di far capire ai suoi follower quanto sia importante non far circolare fake news, soprattutto quando si tratta di notizie false sulla salute di una persona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 11:03

