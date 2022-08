Sangiovanni nel mirino degli haters: «Ecco come reagisco, anche grazie a Giulia»

Carriera sempre più in ascesa per Sangiovanni, l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi ad Amici che, da quando ha spiccato il volo, ha raggiunto il 5° posto a Sanremo, per poi vincere 21 dischi di platino e fare sold out a ogni concerto. Mica male per un giovanotto di 19 anni che fino a 24 mesi fa se ne stava in un paesino vicentino senza credere di poter rivoluzionare la sua vita in così poco tempo. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le pressioni del successo spesso marchiano Sangio e, a queste, si aggiungono i commenti degli haters.

In un’intervista al magazine Oggi, è tornato sulla questione ‘haters’, spiegando come spesso sia ferito dai commenti che legge. «Quando si è esposti mediaticamente arrivano l’affetto e la positività, ma anche l’odio. Mi hanno attaccato con ferocia e augurato di morire. Senza conoscermi, senza un perché».

«Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni e, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: ‘Nella vita non combinerai mai nulla’. In un primo momento mi sono fermato e rinchiuso in me stesso. Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventata il problema. Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto».

Proprio per affrontare con forza determinate situazioni, Sangiovanni ha cominciato a seguire un percorso psicologico e, i benefici ricavati li ha avuti anche dall’amore vissuto con Giulia Stabile. La coppia, seguendo i saggi consigli di Maria De Filippi, non ama esporsi mediaticamente. Insomma, non fa parte di coloro che un giorno sì e l’altro pure bombardano i fan di scatti mielosi e dediche retoriche.

La relazione con Giulia

Sangiovanni e Giulia prediligono coltivare la relazione lontano dai riflettori. A volte, proprio per tale privacy e per mancanza di notizie su di loro, qualcuno s’inventa che c’è in corso una crisi sentimentale. Ma di crisi non ce ne sono per il momento. Con la Stabile, anzi, il cantante continua a condividere tanto: «L’amore per me è condivisione, armonia, donarsi senza aspettative. Giulia mi è vicina in ogni tappa importante: prima di Sanremo, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirla vicina ho indossato una collanina con il suo nome».

