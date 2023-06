Paola Caruso e l'aperitivo con l'equipe che ha operato il figlio: «Grazie a tutti». Ecco come sta Michele

di Redazione Web

Paola Caruso ha voluto fare un aperitivo, mostrandolo su Instagram, nelle sue storie, con tutta l'equipe del Gaslini di Genova che si è occupata dell'intervento del suo bambino. Il piccolo Michele è stato operato dopo che, in Egitto, gli era stato somministrato un farmaco (che non sarebbe stato adatto al bambino), che gli aveva paralizzato una gamba, sconvolgendo la sua vita e di tutti i suoi cari.

L'intervento

Paola ha spiegato in un'intervista a Verissimo, di aver fatto di tutto per suo figlio, trovando in un dottore al Gaslini la possibile soluzione. Michele è stato operato e l'intervento sembrerebbe aver avuto buoni esiti, visto che l'ex Bonas ha mostrato il bambino camminare e giocare felicemente in diversi contenuti sui social. La Caruso non ha mai smesso di ringraziare pubblicamente le persone che si sono occupate di suo figlio e che gli hanno dato una possibilità di poter tornare a camminare.

Le condizioni di salute

Nelle ultime storie su Instagram, inquadra Michele, intento a fare il suo aperitivo, dicendogli: «Amore che stiamo facendo l'aperitivo? A Genova? Con il dottore che ci ha operato? E con tutti dell'ospedale Gaslini.

