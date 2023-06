Paola Caruso, il figlio Michele torna a camminare dopo l'intervento: «Guarda mamma, sto volando»

di Redazione Web

Paola Caruso mostra il figlio Michele che è tornato a camminare. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento dopo che, a seguito di una iniezione di un farmaco, poi rivelatosi tossico, aveva perso l'uso della gamba e rischiava di non poter più camminare. L'ex bonas di Avanti Un Altro, ha raccontato tutto il suo percorso doloroso a Verissimo e ha spiegato di non poter far altro che sperare.

Il figlio di Paola Caruso torna a camminare

Dopo l'intervento, Paola, aveva avvertito i followers, che in questi mesi la stanno supportando e le stanno dando coraggio, che la strada verso la guarigione sarebbe stata lunga. Ora però Michele sembra stare meglio. Nelle ultime storie la Caruso mostra il bambino camminare in quella che sembra essere una sala giochi: sorridente sulle sue gambe, cammina su uno schermo che raffigura un cielo pieno di nuvole e dice alla mamma «Guarda sto volando».

Il ritorno a scuola

In seguito la Caruso pubblica anche un'altra storia, che sembra fare sperare per il meglio, in cui si vede il bambino sorridente che dice di tornare a scuola.

