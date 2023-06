Paola Caruso, lo sfogo sullo squalo torturato e ucciso in Egitto: «Quando hanno paralizzato mio figlio nessuno ha detto nulla»

di Redazione Web

Paola Caruso si sfoga sui social, dopo aver mostrato le immagini dello squalo ucciso in spiaggia in Egitto. L'animale è stato torturato per aver sbranato sotto gli occhi dei bagnanti un turista russo. Il video, diventato virale in rete, è molto forte: si vede il predatore attaccare in acqua l'uomo che viene divorato a pochi passi dalla spiaggia. Dopo l'attacco l'animale è stato catturato e "giustiziato" sulla spiaggia dai bagnanti. Di fronte a queste immagini però Paola ha sbottato.

Lo sfogo di Paola Caruso

«In Egitto quando hanno paralizzato mio figlio di 3 anni nessuno ha fatto ciò che andava fatto al dottore, vergogna! Anzi se ne sono lavati le mani, che schifo. Però prendersela con un povero animale indifeso sì, senza parole», l'ex Bonas di Avanti Un Altro non riesce a trattenersi e fa riferimento proprio a quanto accaduto al suo bambino, ancora in fase di ripresa dopo l'intervento necessario per far sì che potesse riprendere l'uso della gamba compromessa dall'iniezione di un farmaco che il medico non avrebbe dovuto somministrare al piccolo. Il piccolo Michele e sua mamma da mesi affrontano un calvario a causa del dottore in questione verso il quale la giustizia egiziana non avrebbe preso alcun provvedimento.

Il chiarimento

Poi continua: «Un animale non ha la capacità di premeditare, pensare e fare del male volontariamente, con rabbia, segue l'istinto primordiale.

Paola, da sempre molto vicina agli animali, non ha voluto tacere di fronte a un atto di violenza che lei ritiene gratuito e immotivato, ricordando che quando invece è stato leso il suo bambino, la giustizia egiziana non si è minimamente mossa.

