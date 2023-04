Paola Caruso in lacrime a Verissimo, il dramma del piccolo Michele: «Ora ho una speranza, farò operare mio figlio in Italia»

di Redazione Web

Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La showgirl è tornata a parlare del dramma capitato al suo piccolo Michele: in seguito alla somministrazione di un medicinale il figlio ha subito una paralisi ad una gamba e il danno sembrava essere permanente: «Il farmaco è tossico, non si dovrebbe iniettare ai bambini sotto i 12 anni». Tuttavia, ora c'è una speranza.

Paola Caruso, il dramma di Michele

«Non è un caso isolato quello di mio figlio, è successo anche ad altre persone. Non succedeva in Italia da almeno 20 anni», ha raccontato Paola tra le lacrime.

«Non volevo farlo operare, avevo paura per mio figlio», ha detto Paola Caruso. «Ora c'è una speranza, ho deciso che si opererà. Lo farà in Italia, è la notizia più bella, è la mia sola speranza. Mi hanno detto che se non avessi accettato l'operazione mio figlio sarebbe stato condannato a vivere con un tutore», ha spiegato. E ancora: «Ho detto a Michele 'andiamo ad affrontare questa battaglia insieme figlio mio'».

Dopo l'operazione il piccolo dovrà affrontare un percorso di fisioterapia della durata di circa un anno. «Mio figlio dovrebbe correre, dovrebbe fare le cose che fanno i bambini a 4 anni», ha detto Paola Caruso tra le lacrime.

La malattia di Michele

Il dramma di Paola Caruso è cominciato negli ultimi mesi del 2022 quando la showgirl si era recata in Egitto per una vacanza con il suo bambino. Michele, dopo alcuni giorni, ha preso la febbre che, nonostante le medicine, non accennava a scendere. Paola quindi si è rivolta a un medico locale che ha iniettato un farmaco al piccolo.

La situazione invece di migliorare, è peggiorata: una volta rientrati in Italia, il bambino non muoveva più una gamba. L'iniezione gli ha danneggiato il nervo sciatico. «Dopo un ciclo di fisioterapia, Michele ha ripreso un po' a muovere la gamba ma il piedino è ancora bloccato e i medici hanno detto che non va bene, per questo temono che dovrà tenere il tutore tutta la vita. A fine mese andrò in America per capire se Michele potrà essere operato lì. È la nostra ultima possibilità», aveva detto la Caruso nei mesi scorsi a Verissimo.

La battaglia di Paola Caruso

Francesco Caserta è l'ex fidanzato di Paola Caruso e padre di suo figlio Michele. Tuttavia, il padre non ha mai riconosciuto il piccolo. Ma questa battaglia legale, tuttavia, è stata vinta da Paola Caruso: «Dopo quattro anni mio figlio è stato riconosciuto dal padre, ma solo grazie ad una sentenza. Lui però non si fa vivo», ha confessato l'ex bonas di Avanti un altro.

Il suo desiderio infatti era che il piccolo Michele fosse riconosciuto dal padre per ottenere il suo cognome: «Adesso so che mio figlio non sarà mai da solo. Se mi succedesse qualcosa, Michele non andrà in una casa famiglia. Sono felicissima».

