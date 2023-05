Paola Caruso porta il figlio in passeggino dopo l'intervento, i fan preoccupati: «Non può ancora camminare»

di Redazione Web

Paola Caruso è tornata sui social insieme a suo figlio dopo l'intervento alle gambe del piccolo. L'ex Bonas aveva spiegato che Michele aveva subito una grave lesione a causa di un farmaco somministrato in modo errato in Egitto, durante una vacanza. La sua speranza di poter tornare a camminare senza protesi era in un intervento. L'operazione è stata effettuata, ma ora non resta che aspettare e venderne gli esiti.

Dopo l'intervento

Paola però continua a dare forza, energia e coraggio al suo bimbo e ha deciso di mostrarsi con il piccolo Michelino a pochi giorni dall'operazione. Il bambino nel post su Instagram abbraccia la mamma mentre sono al parco con il loro cagnolino, ma ai più attenti non sfugge un dettaglio: il piccolo viene portato in giro con un passeggino, un mezzo decisamente non adatto alla sua età, motivo per cui si capisce che non è ancora in grado di camminare solo, almeno non a lungo.

I commenti

Molti followers hanno chiesto delle condizioni del figlio, ma Paola per ora non si è espressa.

