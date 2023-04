Paola Caruso, dagli esordi in tv al dramma del figlio Michele: una vita senza compromessi

Paola Caruso è uno dei volti noti della televisione italiana. La showgirl ha cominciato la sua carriera (molto variegata), partecipando all'Isola dei Famosi 11, programma televisivo che l'ha poi lanciata nel mondo dello spettacolo. Paola è molto amata dal pubblico che la ammira per la sua bellezza, ma anche, per la sua simpatia e schiettezza, doti che ha potuto dimostrare sia durante le ospitate in vari show televisivi sia sui social che in vari programmi televisivi.

Paola Caruso, chi è

Paola Caruso nasce a Catanzaro il 17 gennaio 1985 ed ha sempre dichiarato di essere molto legata alla sua famiglia che l'ha cresciuta con molti valori senza mai farle mancare nulla. Sbarca nel mondo dello spettacolo con la partecipazione all'Isola dei Famosi 11, reality all'epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Paola, dopo l'Honduras è stata scelta da Paolo Bonolis per il ruolo di Bonas in Avanti un Altro. La showgirl, poi, si è fatta conoscere molto bene dal pubblico grazie alle numerose ospitate nei programmi televisivi pomeridiani, ad esempio, Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso.

Nel 2022, poi, Paola ha partecipato al suo ultimo reality show (almeno per il momento), ovvero La pupa e il secchione, programma nel quale si è contraddistinta per la schiettezza e la lealtà che non l'hanno mai fatta scendere a compromessi.