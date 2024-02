⁠⁠Alessia Marcuzzi e la figlia Mia in vacanza sulla neve. L'incredibile somiglianza: «Sono identiche»

di Dajana Mrruku

Alessia Marcuzzi si sta godendo una lunghissima settimana bianca insieme alla figlia Mia e ad alcuni amici sulla neve, in montagna, tra sciate e serate molto divertenti. La conduttrice ha condiviso sui social moltissime foto delle escursioni che, insieme alle sue amiche, hanno fatto, con ramponcini e passeggiate a valle, sempre con il sorriso sulle labbra.

Alessia era di recente tornata far parlare di sè a causa di alcune voci sul tradimento di Stefano De Martino quando era ancora legato a Belen. Le voci sono state confermate dalla showgirl argentina, ma il ballerino ha preferito chiudere la questione con «Ognuno ha le proprie verità». La Marcuzzi non aveva replicato alle accuse e ha preferito partire per le Maldive.

La foto con la figlia Mia

Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram alcune foto della sua vacanza sulla neve insieme alle amiche e alla figlia Mia, avuta dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, di 12 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:48

