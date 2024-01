Belen sul tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi: «Scegliete chi vi rende persone migliori»

di Dajana Mrruku

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono stati travolti da una bufera mediatica nelle ultime ore, dopo che Belen ha confermato la loro relazione ai tempi dell'Isola dei Famosi, tramite commento sotto un post su Instagram. Una sola parola, «confermo», è bastata per dare il via alle ricerche più accurate su sguardi, frecciatine e abbracci sospetti della conduttrice e dell'inviato dell'epoca. I due, secondo alcune voci, si sarebbero rivisti durante l'evento per i palinsesti della Rai, mentre la showgirl argentina era ricoverata per depressione.

Belen ha voluto condividere uno sfogo personale, dopo questa bufera mediatica a cui lei stessa ha dato il via, forse per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Lo sfogo di Belen

«Scegliete amici, amanti e amori che siano ali forti con cui spiccare il volo, che vi aiutino a nascere, pure quando nascere fa male, per scoprire chi siete davvero, per rendervi persone migliori. Belen sul suo profilo Instagram dopo la bufera che ha travolto il suo ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

