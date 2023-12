⁠Belen ed Elio Lorenzoni, Capodanno insieme per la prima volta in Argentina: «Mio»

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze dei suoi sogni, con i suoi figli, Santiago e Luna Marì, nella sua terra d'origine, l'Argentina e con l'uomo della sua vita, Elio Lorenzoni. Dopo un acceso 26 dicembre, dove lei e il suo ex compagno Antonino Spinalbese se ne sono dette di tutti i colori, per Belu è tornato il sereno, dal momento in cui ha visto il panorama argentino. Scopriamo come sta trascorrendo questi giorni di festa insieme a tutta la sua famiglia e ad Elio Lorenzoni.

Capodanno in famiglia nella terra natia

Belen Rodriguez ha deciso di far ritorno nella sua terra natia dopo un periodo molto burrascoso: «Il peggior anno della mia vita», aveva detto a Mara Venier nell'intervista a Domenica In.

I due si conocescavo già da oltre 10 anni, ma lui era «troppo buono, troppo puro» per una ragazza come lei che cercava l'avventura e voleva vivere la vita a pieno. Ma nel momento peggiore della sua carriera e lato personale, quando tutti le hanno voltato le spalle, Elio c'era e quel "troppo buono" è diventato la sua ancora di salvezza che la riporta a vivere una vita serena e felice insieme ai suoi figli e alla sua famiglia. Il Capodanno in Argentina consoliderà ancora di più il loro amore, mentre i programmi per il prossimo anno si fanno sempre più intensi e hanno sempre di più l'odore di fiori d'arancio (divorzio da Stefano De Martino permettendo).

