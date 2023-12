Belen, frecciatina ad Alessia Marcuzzi (e a Stefano De Martino): la reazione della conduttrice

di Dajana Mrruku

Una vigilia di Natale particolare quella di Belen che la trascorre per la prima volta con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni e la piccola Luna Marì, mentre il primogenito Santiago è con papà Stefano De Martino a Napoli. La showgirl argentina ha documentato l'andamento del suo cenone tramite le sue storie su Instagram, in cui alcuni hanno notato una frecciatina alla sua ex "rivale in amore", Alessia Marcuzzi.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e come ha risposto la Marcuzzi.

Belen, i precedenti con Alessia Marcuzzi

Per moltop tempo si è vociferato che tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ci potesse essere stato molto di più di una semplice amicizia durante il periodo in cui lei conduceva L'Isola dei Famosi e lui era l'inviato in Honduras.

Tra Alessia Marcuzzi e Belen non c'è mai stato un chiarimento pubblico (e forse neanche privato), ma non sono mancate le frecciatine da parte della showgirl argentina. Questa è solo l'ultima...

La frecciatina di Belen

Belen ha condiviso sulle sue storie Instagram un post ironico sulle tavolate vip: una serie di tavoli in cui appaiono i perosnaggi dello spettacolo, raggruppati insieme per qualche connessione amorosa, di dramma o semplicemente per raffinità di carriera. La showgirl argentina era in dolce compagnia di Ilary Blasi (entrambe tradite dal proprio marito) e di Alessia Marcuzzi, la presunta ex amante di Stefano De Martino.

Sarebbe stata certamente una serata interessante, e Belu ha commentato la scelta dei personaggi al suo tavolo con una fragorosa risata, proprio quelle che ha dedicato all'ex marito mentre raccontava dei tradimenti da Mara Venier a Domenica In.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha trascorso la vigilia di Natale in compagnia della sua famiglia e dei suoi figli, cercando di allontanare le situazioni scomode il più possibile e godersi questi momenti di pace e serenità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 08:51

