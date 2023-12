Belen, Natale a Firenze e Capodanno in Argentina con Elio Lorenzoni e Luna Marì. «Antonino Spinalbese è una furia»

La storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta diventando molto seria: la proposta di matrimonio è stata fatta, i bambini li ha conosciuti, adesso è tempo di trascorrere del tempo insieme alla famiglia della showgirl. Il primo Natale e Capodanno insieme è un passo importante, soprattutto se in Argentina, la terra natia di Belen e tutta la famiglia Rodriguez che quest'anno ha deciso di tornare nella loro patria per festeggiare.

Per l'occasione, Belen ha deciso di portare con lei anche la figlia Luna Marì, avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese che non è stato molto contento della sua scelta, proprio per niente.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e come ha reagito Antonino.