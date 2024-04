Celebrity Hunted, Belen diventa suora e scappa con un bicchiere di vino in mano: «Almeno mi beccano ubriaca»

di Dajana Mrruku

Belen in una nuova veste, inedita e sorprendente. La showgirl argentina "ha preso i voti" ed è diventata suora insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. I suoi pretendenti non hanno nulla di che temere perché si tratta solo di una copertura per scappare dai cacciatori che le danno la caccia nello show Amazon "Celebrity Hunted". Le due infatti hanno preso parte alla nuova edizione del game show dove 4 coppie devono cercare di scappare dai cacciatori (ex poliziotti e investigatori privati) che cercheranno in tutti i modi di catturarli prima dello scadere del tempo.

Da poco è uscito il trailer ufficiale della nuova stagione e le anticipazioni sono molto promettenti.

Belen scappa con il vino

Le quattro coppie che tenteranno di ingannare i cacciatori di Celebrity Hunted sono composte da Belen e Cecilia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, Guè ed Ernia.

Belen e Cecilia andranno sul sicuro rifugiandosi dal compagno e futuro marito di Chechu, Ignazio Moser, ma le difficoltà sono sempre dietro l'angolo e le due saranno costrette a scappare in fretta e furia dalla casa.

Non solo travestimenti da suore, Belen ha ben chiare le sue priorità in questo gioco: divertirsi e divertire. Eccola quindi, mentre corre verso la porta di uscita del rifugio con un bicchiere di vino bianco in mano e se la ride: «Se mi trovano almeno sono ubriaca!»

