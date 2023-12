Belen, le sue verità sui tradimenti di Stefano De Martino a Domenica In e a Verissimo non coincidono: ecco tutte le incongruenze

di Dajana Mrruku

Belen ha parlato per la prima volta dei numerosi tradimenti dell'ormai ex marito Stefano De Martino, senza mai nominarlo. Mara Venier ha saputo raccogliere queste confidenze a Domenica In e dare alla showgirl lo spazio che meritava per raccontare la sua verità. Le presunte 12 amanti di Stefano sarebbero state tutte contattate (ce ne sarebbero state altre, ma Belu non se la sentiva di continuare a chiamare) e hanno confermato.

«Il nostro matrimonio non è finito per un tradimento, sarebbe stupido, ci sono di mezzo dei figli. Ma la fine del nostro matrimonio è iniziata con i tradimenti», ha detto Belen a Mara Venier. La scoperta dell'infedeltà sarebbe avvenuta a dicembre 2022 e la showgirl avrebbe aspettato un mese per parlarne con l'ex ballerino di Amici. E da lì, come disse la sua collega Ilary Blasi, «un disastro».

Tuttavia, alcuni si sono ricordati dell'intervista che la showgirl argentina rilasciò a giugno 2023 da Silvia Toffanin e le versioni non sono proprio le stesse.

L'intervista di Belen a Verissimo

«Mi ero concessa di darmi un'altra possibilità che non è andata a buon fine.

La showgirl aveva confidato a Mara Venier che lei, dopo la scoperta dei tradimenti, avvenuta a gennaio, si è chiusa in se stessa, entrando in un vortice di dolore profondo, ma a giugno ha rilasciato un'intervista da Silvia Toffanin in cui appariva felice e sorridente della sua nuova vita, insieme (di nuovo) a Stefano De Martino.

I fan di Belen, quindi, si sono chiesti: «Dove è la verità? Perché a giugno dicevi di essere felice e dopo qualche mese hai raccontato di essere stata così male?»

Alcuni fan hanno ipotizzato che la showgirl potesse aver finto quella felicità per il bene dei figli che ha cercato di mettere sempre al primo posto, ma allora perché confessare tutto a un anno dalla scoperta dei tradimenti?

