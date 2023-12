Belen e Ilary Blasi, Karina Cascella attacca: «Scelta aberrante e immorale»

Domenica è stata una giornata molto intensa per Belen e Ilary Blasi. Le due conduttrici e showgirl di successo hanno affrontato le loro delusioni d'amore e la fine dei loro matrimoni in diretta, la prima da zia Mara Venier, mentre la seconda dalla sua cara amica Silvia Toffanin. Due storie che sembrano avere molto in comune: l'amore che inizia a traballare, la delusione nella scoperta dei tradimenti, il dolore per un matrimonio che si chiude e poi, finalmente, la rinascita di due donne che hanno sempre messo la faccia in tutto ciò che hanno fatto.

Il sostegno da parte del pubblico sui social è arrivato da subito, insieme, tuttavia, anche a molte critiche perché, come ha detto Alfonso Signorini, «I panni sporchi si lavano a casa».

Tra chi ha mosso molte critiche alle due showgirl, c'è anche Karina Cascella. Andiamo a vedere il duro attacco a Ilary e Belen dopo le loro interviste.

Belen: «Stefano De Martino mi ha tradito con più di 12 donne. Sono caduta in depressione, ma lui pensava al lavoro»

Ilary Blasi a Verissimo: «Totti forse mi ha tradito anche prima, Roma me lo faceva capire...»