Chanel Totti, Ilary Blasi compie 43 anni. La dolce dedica della figlia: «La nostra spalla»

Ilary Blasi compie 43 anni. La conduttrice di Mediaset ed ex moglie di Francesco Totti spegne le candeline in una location particolare: in Turchia. Il viaggio per il suo compleanno continua tra l'amore e l'affetto dei figli Chanel, Cristian e Isabel e quello del suo compagno Bastian Muller.

Sveglia presto questa mattina, 28 aprile, per festeggiare il suo compleanno tra le nuvole della Cappadocia, mentre lei e la sua famiglia allargata vola in mongolfiera. La figlia Chanel ha condiviso una storia con il fratello e la sorella e la mamma Ilary, con una dolce dedica.

La dolce dedica di Chanel

Chanel Totti ha festeggiato il compleanno della mamma Ilary Blasi insieme a lei e ai suoi fratelli Cristian e Isabel. Bastian Muller è diventato ormai parte della famiglia e in ogni occasione è con loro, mostrando supporto e amore alla fidanzata e ai soui figli.

Chanel ha condiviso sulle sue storie Instagram moltissimi momenti del suo viaggio in Turchia con la famiglia e poi, una dedica particolare per la mamma che si è sempre prodigata per loro ed è sempre presente: «La nostra spalla, auguri mamma!».

