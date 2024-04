Ilary Blasi, prove di famiglia allargata nella vacanza in Turchia: i figli Chanel, Cristian e Isabel con Bastian Muller

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi e Bastian Muller, prove di una famiglia felice allargata. La storia d'amore tra la conduttrice, ormai ex moglie di Francesco Totti, e l'imprenditore tedesco continua a gonfie vele e prende il volo per la Turchia. Mentre l'ex capitano della Roma è impegnato nella sua fitta agenda di impegni in Australia, dove è atterrato a Sydney prima, Melbourne poi, con la compagna Noemi Bocchi per incontrare i fan australiani, Ilary ha organizzato un viaggio di famiglia in Turchia, in Cappadocia per un'ulteriore prova di famiglia allargata.

Le foto della vacanza

Ogni giorno in un posto diverso, Ilary Blasi si divide tra Roma e Francoforte, dove abita Bastian, ma non solo.

Ilary ha condiviso scatti e video di una vacanza incredibile in Turchia, tra monumenti storici e cene nei ristoranti tipici. In un raro scatto di initimità tra lei e Bastian, lui la solleva in braccio e lei ride, felice e entusiasta di questi momenti accanto alle persone che realmente ama.

Intanto, si avvicina sempre di più il giorno in cui, nel divorzio che ha fatto sicuramente più rumore negli ultimi anni, verranno chiamati a testimoniare le persone scelte da Blasi e Totti per fare chiarezza sulle accuse di tradimento.

La showgirl cerca di non pensarci e si gode queste giornate in Cappadocia dove, forse, riuscirà anche a fare un giro in mongolfiera.

