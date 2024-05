Uomini e Donne, scoppia l'alitosi gate, Alessia: «Darei la mentina a 6 uomini». La soluzione di Tina Cipollari e l'affondo di Barbara

di Cecilia Legardi

A Uomini e Donne versione over si è presentato un piccolo-grande problema. Nella puntata di mercoledì pomeriggio, 8 maggio, Alessia Rivolta, dama del parterre, ha rivelato che alcuni cavalieri del trono over soffrono di alitosi. Una caratteristica che mette in piazza senza mezzi termini, spiegando a Maria De Filippi che dovrebbero ingerire una mentina prima di iniziare le riprese (e anche fuori dal programma). «Avevo preparato dei foglietti da mettere sulle sedie con scritto "usare prima del ballo" con una caramella alla menta perché, signori, per favore – si lamenta Rivolta – noi abbiamo tutti le mentine». Poi il riferimento al momento delle iconiche danze del talk show dei sentimenti: «Quando venite a ballare serve po’ di rispetto: hanno degli aliti, Maria, giuro». «Ma veramente?», domanda allora la De Filippi con aria scandalizzata.

L'alitosi gate

L'opinionista Tina Cipollari ha suggerito di far trovare su ogni sedia uno spray per l'alito, perché la caramella, secondo lei, «ha un effetto lì per lì meno efficace». Anche Barbara De Santis ha dato ragione a Cipollari e Rivolta ammettendo che le è capitato di chiedere al partner se avesse bevuto il caffè, mangiato del cioccolato o fumato una sigaretta poco prima del ballo, infastidita dal dover sentire forti odori.

Quanti secondo Alessia soffrono di alitosi

«Darei la mentina a cinque o sei uomini», ha detto la dama. I "cavalieri", dunque, sono stati avvisati: per conquistare le partner devono prima risolvere il loro problema.

