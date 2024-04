Ilary Blasi, fuga romantica con Bastian Muller: la destinazione misteriosa svelata da Chanel Totti

di Redazione web

Ilary Blasi, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra ai suoi fan di essere in aeroporto in compagnia di Bastian Muller del quale, tuttavia, non mostra mai il volto. La conduttrice romana e l'imprenditore tedesco sono, quindi, di nuovo in partenza ma, come al solito, non hanno svelato la loro destinazione.

Forse Ilary voleva fare un po' la misteriosa o, magari, proteggere un po' della sua privacy. A "guastarle la festa", però, potrebbe averci pensato la figlia Chanel Totti che, nelle sue storie Instagram ha mostrato prima di essere in aeroporto e, poi, la meta in cui è atterrata.

Il viaggio di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato tre nuove storie sul proprio profilo Instagram e sono tutte immagini.

Chanel Totti svela la destinazione

Chanel Totti, ammesso che sia partita con Ilary Blasi (anche se dovrebbe essere così dato che papà Francesco Totti è in Australia con Noemi Bocchi), è stata molto meno misteriosa della mamma. La ragazza, infatti, ha pubblicato storie dall'aeroporto e, poi, direttamente dalla Cappadocia, una regione in Turchia, Paese che Ilary e Bastian Muller hanno visitato già diverse volte.

