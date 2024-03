Ilary Blasi in auto con Cristian Totti: «Dalla guida al passeggero è un attimo»

di Redazione web

Ilary Blasi posta spesso storie Instagram in compagnia dei suoi figli. La conduttrice romana compare spesso con la più piccola di casa, ovvero Isabel Totti che, proprio alcuni giorni fa, ha festeggiato il suo ottavo compleanno e un po' meno con i figli più grandi e cioè Cristian e Chanel. Tuttavia, capita che a volte posti contenuti anche in loro compagnia e così è successo qualche ora fa. Ilary e Cristian erano in auto insieme e lei ha deciso di immortalare il momento.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram. La conduttrice è in auto con Cristian Totti e registra un video selfie. Quindi, si riprende e, poi, gira lo smartphone verso il figlio che è alla guida e scrive: «Cioè, dalla guida al passeggero è un attimo», aggiungendo l'emoticon un po' spaventata.

Dal video non si capisce bene se Ilary sia in Italia o si trovi in Spagna dove Cristian vive perché gioca con il Rayo Vallecano.

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi è attiva sul proprio profilo Instagram dove, ogni tanto, pubblica post o storie. L'ultima serie di foto risale a qualche settimana fa quando la conduttrice romana in compagnia del suo compagno Bastian Muller è partita alla volta del Sudafrica dove ha anche vissuto la bella esperienza del safari nella savana.

