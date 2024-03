Ilary Blasi con il figlio Cristian Totti a Madrid: il "viaggio di lavoro" di mamma e figlio

di Redazione web

Ilary Blasi ultimamente è sempre in viaggio. La conduttrice romana si sta godendo un po' di relax in giro per il mondo dopo un periodo stressante della sua vita: la separazione da Francesco Totti, come lei stessa ha spiegato nella sua intervista a Verissimo, non è stata facile da superare. Ora, però, Ilary circondata dall'amore di Bastian Muller e dei suoi figli Isabel, Chanel e Cristian Totti sta molto meglio e, proprio con quest'ultimo, è partita per un viaggio a Madrid, in Spagna.

La conduttrice non ha svelato il motivo per cui si trova nella capitale spagnola ma i suoi fan sono sicuri si tratti del lavoro del figlio maggiore che da qualche mese gioca al Rayo Vallecano.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Quando si tratta dei suoi figli, Ilary Blasi cerca sempre di essere il più riservata possibile: non li espone mai troppo e cerca di trascorrere il tempo con loro senza i social. Così, lei e Cristian sono a Madrid tra foto di tagliate di carne succulente e video di allenamenti di calcio. La conduttrice è volata in Spagna per andare a trovare il figlio che, lo scorso gennaio, ha firmato un contratto con il Rayo Vallecano, squadra che milita ne La Liga, massimo campionato spagnolo. Il sogno di Cristian, che prima giocava con il Frosinone, sarebbe quello di giocare in prima squadra, anche se, come riporta El Desmarque, al momento militerà nella Juvenil A del Rayo, ovvero l'Under 19. Intanto Ilary si rilassa durante il suo soggiorno iberico.

Il viaggio in Sudafrica

Ilary Blasi non ha fatto in tempo a tornare a Roma dal Sudafrica che è già ripartita per la Spagna. Ultimamente, la conduttrice è sempre in viaggio e, recentemente, è stata in Africa con Bastian Muller dove ha fatto l'esperienza mozzafiato del safari nella savana.

