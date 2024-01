Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli la attacca per il libro: «Comincia a sembrare un'operazione mediatica alla Lady D»

di Sara Orlandini

Ilary Blasi è pronta a raccontare un'ulteriore verità (dopo il film Netflix "Unica") sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti ma, soprattutto, sulla sua rinascita e lo farà con un nuovo libro intitolato "Che stupida". I titoli del lungometraggio e dello scritto sono evidentemente due antitesi che potrebbero rappresentare gli stati d'animo attraversati dalla conduttrice: dall'amore alla disillusione, dalla magia alla cruda realtà, insomma... dalle stelle alle stalle. C'è qualcuno, come per esempio Selvaggia Lucarelli, che ha paragonato questa ulteriore "mossa d'immagine" di Ilary a una strategia di attacco mediatico simile a quella che, a suo tempo, utilizzò Lady Diana.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli utilizza i social per esprimersi su vari argomenti di attualità, di politica e anche di gossip e, ultimamente, oltre a Chiara Ferragni, il suo personaggio preferito è stata Ilary Blasi. Più volte, infatti, la giornalista ha citato l'ex moglie di Francesco Totti commentando il Rolex-gate oppure la tanto chiacchierata "questione del caffè" di cui Ilary parla nel documentario "Unica". La giornalista, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui paragona la conduttrice a Lady D, o meglio, in cui commenta (con tanto di immagine del libro): «Comincia a sembrare un'operazione alla Lady D, molto anni '90».



Infatti, nella sua famosa intervista con il giornalista Andrew Morton, la principessa raccontò moltissimi retroscena riguardanti Buckingham Palace che gettarono ombra su Carlo e sulla Regina e su tutte le rigide regole da seguire a Palazzo. Così, secondo Selvaggia, Ilary starebbe perpetrando la sua crociata contro Francesco Totti.

Il post Instagram di Ilary Blasi

Proprio nelle scorse ore, Ilary Blasi ha pubblicato la copertina del suo libro "Che stupida" sul proprio profilo Instagram e ha scritto: «Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio.

