«Ilary Blasi poteva evitare tutto quello che ha fatto al viso», la critica di Perla Vatiero al Grande Fratello

di Cristina Siciliano

Perla Vatiero senza filtri al Grande Fratello. La gieffina parlando con Marco Maddaloni ha espresso la sua opinione su Ilary Blasi. La conduttrice è stata menzionata in un discorso da parte dei concorrenti del Grande Fratello che hanno espresso un'opinione su di lei. In particolare, il web si è soffermato sulle parole di Perla Vatiero. Il motivo? La gieffina non si è espressa sulle doti professionali della conduttrice bensì ha giudicato attraverso un commento prettamente estetico. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Perla Vatiero

Mentre Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Letizia Petris hanno definito Ilary Blasi «tanta roba», Perla Vatiero è stata l'unica voce fuori dal coro. «Anche se poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto al viso, perché...».

A tale proposito, le parole della gieffina hanno un po' fatto storcere il naso ai fan della conduttrice. «Certo, è più bella lei? Non riesce proprio a non criticare», hanno scritto alcuni utenti di X in riferimento al commento di Perla Vatiero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 14:38

