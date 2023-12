Grande Fratello, Greta Rossetti dopo Mirko: »Ho sempre avuto bisogno di un uomo per dimenticare un altro ma adesso...»

di Cristina Siciliano

Greta Rossetti senza filtri. Durante una conversazione in giardino con Monia La Ferrara la gieffina ha rivelato che non ha intenzione di continuare a sperare di poter tornare con Mirko Brunetti. La gieffina si è detta pronta ad affrontare questo periodo di "solitudine" senza avere la necessità di fare «chiodo schiaccia chiodo» con un altro uomo. Greta Rossetti ha anche spiegato a Monia di non essere mai stata single poiché ha sempre avuto bisogno di una relazione per dimenticare quella precedente. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Greta Rossetti

«Non voglio più sapere niente di nessuno se non della mia famiglia, giuro - ha spiegato Greta Rossetti -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA