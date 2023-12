Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia la Casa: l'annuncio che sorprende tutti, ecco il motivo

di Cristina Siciliano

Un annuncio inaspettato. Beatrice Luzzi ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello. L'avviso ufficiale è arrivato attraverso il profilo Instagram del reality condotto da Alfonso Signorini. «Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali». Sono queste le parole che si leggono dal profilo social del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali.#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2023

Beatrice Luzzi abbandona il Gf

Protagonista indiscussa del reality condotto da Alfonso Signorini: Beatrice Luzzi è amatissimadai suoi follower quanto odiata dalla maggior parte dei suoi coinquilini.

La reazione dell'attrice non è gioviale: «Sei sgradevole, non ti avvicinare più - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Mi hai detto una cosa sgradevole».

Non ci resta che aspettare eventuali aggiornamenti per scoprire nel detatglio il motivo per il quale Beatrice ha lasciato la casa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 19:16

