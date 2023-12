GF, Greta Rossetti rivela un flirt con Michele Morrone. Ma la reazione dell'attore è inaspettata: ecco cos'ha fatto

di Dajana Mrruku

Greta Rossetti ha raccontato alcune dettagli della sua passata relazione con l'attore Michele Morrone. I due avevano addirittura convissuto per un bel periodo perché lui aveva contratto il Covid e Greta ha abitato con lui e i suoi figli. Il motivo della rottura non è stato propriamente chiarito dalla gieffina che si è limitata a dire che lui le aveva chiesto di andare in America insieme per la promozione del suo ultimo film e lei, a quel punto, ha rifiutato. La reazione di Michele Morrone non si è fatta attendere. Andiamo a scoprire che cosa ha fatto.

La reazione dell'attore

Michele Morrone sembrerebbe essere rimasto molto scosso dalla facilità con cui Greta Rossetti ha raccontato la loro storia d'amore che sarebbe dovuta rimanere privata.

L'incontro con la "suocera"

Greta ha raccontato di aver incontrato Michele quando era ancora fidanzata. Tra i due non c'è stato nulla, ma lui ha conosciuto sua mamma: «La prima cena insieme l'abbiamo fatta al kebab, sono scesa e ho pagato io i panini. Poi l'ho portato a conoscere a mia madre e lui era super imbarazzato. Mentre lui era giù in giardino con mia mamma io sono salita, mi sono messa il pigiama sopra i vestiti e ho fatto una videochiamata con il mio ex ragazzo. Però per rispetto quella serata tra me e Michele non c'è stato nulla. Ero ancora fidanzata e non me la sentivo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 14:13

