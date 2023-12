Greta Rossetti, la sorella Loren al centro delle polemiche: «Stesso chirurgo»

di Dajana Mrruku

Greta Rossetti è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello. Il triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Perla Vatiero le ha dato una visibilità maggiore, ma lei ha saputo sfruttarla al meglio e farsi conoscere così dagli spettatori del reality. Negli ultimi giorni, Greta è stata lasciata in diretta da Mirko ed è stata criticata per alcuni atteggiamenti che ha avuto all'interno della casa. A difenderla è corsa sua sorella, Loren che, tuttavia, è stata criticata per il ricorso eccessivo alla chirurgia estetica.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto e lo sfogo sui social.

Lo sfogo di Loren

«C’è un limite a tutto - inizia così la storia Instagram di Loren Rossetti -. Ma tanto la verità verrà fuori e voi starete tutti in silenzio.

In molti hanno risposto allo sfogo con altri attacchi, come: «Lei e la sorella hanno lo stesso chirurgo!»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 15:24

