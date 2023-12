Mirko Brunetti a Verissimo: «Con Perla mancava solo l'anello per il matrimonio. Greta? Provo dei sentimenti»

di Dajana Mrruku

Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello, «Non me lo aspettavo» ha confessato, nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo dove è stato ospite nella puntata di sabato 16 dicembre. Durante la chiacchierata con la padrona di casa, l'ex Gf ha cercato di chiarire la sua situazione sentimentale, conteso tra l'amore di Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Mirko Brunetti.

Mirko, il triangolo amoroso con Greta e Perla

Mirko Brunetti ha deciso di raccontarsi e di confessare cosa prova il suo cuore, diviso tra Greta e Perla.

«Per Greta provo dei sentimenti molto forti, ma viviamo delle vite molto diverse, delle realtà che non si possono trovare», ha raccontato Mirko, mentre su Perla ha detto: «Con lei mancava solo l'anello al dito.

Sembra che Mirko abbia deciso di chiudere le relazioni con entrambe le ragazze, nonostante con Perla sognasse il lieto fine.

La verità sulla gravidanza di Greta

Mirko Brunetti ha voluto chiarire anche le voci sulla presunta gravidanza e sul figlio che avrebbe voluto con Greta, confermati anche dalla mamma di lei tramite storie su Instagram.

«C'è stato un momento in cui abbiamo avuto il sospetto di una gravidanza, ma fortunatamente non era così», ha detto Mirko che ha commentato la mamma di Greta con un semplice: «Mi dispiace per Greta, dico solo questo. Non avrebbe mai voluto una cosa del genere».

